4 февраля, 16:06

Захарова уступила Потаповой во втором круге турнира в Клуж-Напоке

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила Анастасии Потаповой, представляющей Австрию, во втором круге турнира в Клуж-Напоке — 6:1, 4:6, 3:6.

Встреча продлилась 2 часа 11 минут.

Захарова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Потаповой 4 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира 24-летняя Потапова встретится с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Сорана Кырстя (Румыния).

