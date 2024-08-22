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Сегодня, 19:29

Потапова вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Руслан Минаев
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Россиянка Анастасия Потапова обыграла румынку Ану Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 18 минут. 43-я ракетка мира Потапова сделала за игру 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. У 103-й ракетки мира Богдан — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Потапова вышла в полуфинал и встретится с победительницей матча Аранча Рус (Нидерланды) — Маккартни Кесслер (США, WC).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 6:2, 6:1

Теннис
Анастасия Потапова
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