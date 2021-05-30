Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Roland Garros

32-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, обыграла американку Кристину Макхейл, занимающую 95-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 6:0 на старте Открытого чемпионат Франции.

За 1 час 19 минут матча 29-летняя Павлюченкова выполнила шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:0

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:4, 6:1

Дэниэлл Коллинз (США) — Ван Сиюй (Китай, Q) — 6:2, 4:6, 6:4

Данка Ковинич (Черногория) — Клара Бюрель (Франция, WC) — 6:3, 7:6 (10:8)