Анастасия Павлюченкова: «Впервые победить Плишкову — это потрясающе»
10:52
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела итоги победы в третьем раунде Australian Open над чешкой Каролиной Плишковой (7:6, 7:6).
В четвертом раунде россиянка встретится с немкой Ангелик Кербер.
— У меня были мурашки по коже после некоторых розыгрышей, — цитирует Павлюченкову AP. — Впервые победить Каролину — это потрясающе. Это добавляет мне уверенности из разряда «ты можешь сделать это». Идем дальше.
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