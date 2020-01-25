Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела итоги победы в третьем раунде Australian Open над чешкой Каролиной Плишковой (7:6, 7:6).

В четвертом раунде россиянка встретится с немкой Ангелик Кербер.

— У меня были мурашки по коже после некоторых розыгрышей, — цитирует Павлюченкову AP. — Впервые победить Каролину — это потрясающе. Это добавляет мне уверенности из разряда «ты можешь сделать это». Идем дальше.