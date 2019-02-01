Анастасия Павлюченкова: "В игре с Бертенс меня беспокоило плечо"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова осталась недовольна своей игрой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге. Она назвала свое поражение голландке Кики Бертенс закономерным.

- Сегодня плечо меня беспокоило больше, чем вчера, - приводит пресс-служба турнира слова Павлюченковой. - Не знаю, с чем это связано. К сожалению, оно не помогло мне сегодня. Подача была не очень хорошая. Это тоже отразилось на ходе игры, так как Кики играет агрессивно, без крупных ошибок, поэтому если у тебя нет подачи – тяжело играть. Проще говоря, она активно сыграла. У нее меньше невынужденных ошибок было в третьем сете, и она лучше подавала. И лучше сыграла третий сет.