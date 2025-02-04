Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Софию Кенин и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби- 6:3, 6:1.
Матч длился 1 час. Павлюченкова сделала 4 эйса и допустила 1 двойную ошибку.
26-я ракетка мира во втором круге встретится с Магдой Линетт из Польши.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) — София Кенин (США, Q) — 6:3, 6:1
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