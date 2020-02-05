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Анастасия Павлюченкова рассказала, что вернется на корт через две недели

13:21
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала у себя в Twitter список ближайших турниров, на которых планирует принять участие.

— Вот мой календарь ближайших соревнований: Дубай (17-22 февраля), Доха (23-29 февраля), Лион (2-8 марта), Индиан-Уэллс (11-22 марта), Майами (24 марта — 4 апреля), — написала Павлюченкова.

Ранее стало известно, что россиянка приняла решение не выступать в матче с Румынией в Кубке Федерации, который пройдет с 7 по 8 февраля в Клуж-Напоке (Румыния), а также пропустить St.Petersburg Ladies Trophy, который пройдет с 10 по 16 февраля. Павлюченкова занимает 33 место в одиночном рейтинге WTA, на Открытом чемпионате Австралии она дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

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