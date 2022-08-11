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Сегодня, 22:40

Анастасия Павлюченкова приступила к тренировкам

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, восстанавливающаяся после травмы, рассказала, что уже приступила к тренировкам.

«Первый удар по мячу с мая! Я очень скучала, и сейчас я невероятно рада. Скрещиваю пальцы, надеюсь, буду в форме к следующему сезону», — написала Павлюченкова в Twitter.

17 мая 31-летняя Павлюченкова снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы и объявила о досрочном завершении сезона.

Соревнования в основной сетке US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября.

Анастасия Павлюченкова
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