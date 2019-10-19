Анастасия Павлюченкова: «Настолько рада выходу в финал, что даже не хотела с тренером матч обсуждать»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Каролиной Муховой в трех сетах — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 — и выход в финал «ВТБ Кубка Кремля».

— Настроение прекрасное. Я в финале — очень рада, даже не хотела с тренером ничего обсуждать сейчас. Эмоции позитивные, матч хороший, уровень, надеюсь, вам понравился. Сегодня у меня был недосып, я тут очень поздно ложусь, матчи вечерние были. А для меня важно подольше поспать, я очень люблю это. Но что поделаешь, условия такие, непростые, — сказала Павлюченкова. (Михаил Потапов)