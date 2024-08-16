Павлюченкова победила Возняцки на турнире в Цинциннати

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила датчанку Каролин Возняцки во втором круге турнира в Цинциннати — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 40 минут. Встреча переносилась из-за дождя.

Павлюченкова вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Магдалена Фрех (Польша, Q).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 7:5, 6:4