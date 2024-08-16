Павлюченкова победила Возняцки на турнире в Цинциннати
Россиянка Анастасия Павлюченкова победила датчанку Каролин Возняцки во втором круге турнира в Цинциннати — 7:5, 6:4.
Матч длился 1 час 40 минут. Встреча переносилась из-за дождя.
Павлюченкова вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Магдалена Фрех (Польша, Q).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 7:5, 6:4
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