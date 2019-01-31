Анастасия Павлюченкова: "Играю почти дома, поэтому мне хочется выигрывать каждый матч"

Россиянка Анастасия Павлюченкова после победы над Еленой Остапенко (6:4, 6:4) из Латвии во втором круге турнира в Петербурге заявила, что хочет выигрывать каждый матч. По ее словам, она чувствует себя здесь почти как дома.

Следующей соперницей россиянки станет либо голландка Кики Бертенс, либо бельгийка Исалин Бонавантюр.

- Играю почти дома, поэтому мне хочется выигрывать каждый мяч и матч. Делаю все возможное, несмотря на травмы и усталость, - цитирует "РИА Новости" Павлюченкову. - Хочу победить, и это движет меня вперед. Хорошо знаю Бертенс – в конце прошлого года мы встречались с ней в Ухане, а совсем недавно во втором круге Australian Open. С ней всегда получаются непростые матчи. А с Бонавантюр мы вместе проходили предсезонку, она здорово прогрессирует. В любом случае, в следующем матче будет непросто.