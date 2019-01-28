Анастасия Павлюченкова: "Хочется выложиться в Санкт-Петербурге по максимуму"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиям от турнира в Санкт-Петербурге и мнением о своей первой сопернице - француженке Ализе Корне.

- Ализе Корне я хорошо знаю. Мы тренируемся в одной академии. Она очень упорная соперница, и я к этому готова. Она девочка с характером. К этому я тоже готова. Я, правда, пока не попробовала центральный корт и даже не знаю, как все на нем будет происходить, - сказала Павлюченкова.

- Изменились ли ваши ожидания относительно петербуржского турнира после четвертьфинала Australian Open?

- Нет, ничего не изменилось. Конечно, всегда приятно выигрывать. Сезон длинный, карьера очень длинная, поэтому на каждом турнире, каждую неделю все начинается заново. Турнир в России вызывает только позитивные эмоции. Хотя по максимуму выложиться здесь, как можно лучше сыграть. (Мария Никулашкина)