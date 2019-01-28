Анастасия Павлюченкова: "Есть очень большое желание побеждать"

Анастасия Павлюченкова перед стартом турнира в Санкт-Петербурге рассказала о своем выступлении на Открытом чемпионате Австралии, где она дошла до четвертьфинала, но уступила в трех сетах малоизвестной американке Даниэль Коллинз.

- Я приехала из Австралии в хорошем настроении, несмотря ни на jet leg, ни на разницу во времени, ни на здешние погодные условия, хотя морозы сразу встретили суровые. Всегда приятно возвращаться в Санкт-Петербург, - сказала Павлюченкова.

- Как вы оцениваете свое поражение от Даниэль Коллинз в четвертьфинале Australian Open? Все-таки она игрок не очень известный, и была возможность пройти дальше.

- Это тот случай, когда аппетит приходит во время еды. Когда уже дошел до четвертьфинала, хочется еще дальше - и в полуфинал, и в финал. И вроде бы все близко, но в то же время, очень далеко. Она достаточно новое лицо в туре, не особо известна. Но на тот момент она стояла выше меня в рейтинге - была 35-й, а я - только 44-й. Так что не сказать, что я была фавориткой. Игра была достаточно равной. Конечно, у меня были шансы. Но надо признать, что она на том турнире выступала хорошо. А мне, кажется, уже не хватило сил на третий сет, на концовку. Так как я была "несеяной", все четыре матча получились очень тяжелыми.

- За счет чего вам удавалось обыгрывать игроков топ-10 - Кики Бертенс и Слоан Стивенс?

- Я работаю, правда. В прошлом году где-то не складывалось чуть-чуть. Вроде было близко, но где-то не дожимала. Потеряла уверенность. А сейчас в Австралии боролась и выкладывалась по полной. Просто хотела обыграть их.

- В прошлом году вы не так удачно выступали на турнирах "Большого шлема". За счет чего вам удалось начать этот год с четвертьфинала?

- Наверное, все вместе сложилось. Верю в себя, и есть настоящая жажда. Очень хочется хорошо выступать. Особенно на "Больших шлемах". Плюс предсезонная подготовка была хорошая в этот раз, во многом потому, что я была здорова. В прошлом году из-за травмы плеча предсезонка получилась довольно скомканной. Сейчас состояние стало вроде более стабильным. Можно еще работать над подачей. (Мария Никулашкина)