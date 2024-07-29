Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне
Россиянка Анастасия Павлюченкова победила американку Эшлин Крюгер в первом круге турнира серии WTA 500 в Вашингтоне — 6:3, 4:6, 6:4.
Матч длился 2 часа 17 минут. Павлюченкова сделала за игру 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У Крюгер — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Соперницей Павлюченковой во втором круге станет победительница матча Слоан Стивенс (США) — Аманда Анисимова (США).
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