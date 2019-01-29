Анастасия Павлюченкова: "Для меня не было сюрпризом, что Корне боролась за каждое очко"

Россиянка Анастасия Павлюченкова, которая пробилась во второй раунд турнира WTA в Санкт-Петербурге, прокомментировала свою победу в матче первого круга. Она обыграла француженку Ализе Корне – 7:5, 7:6(7:4).

– Для меня не было сюрпризом, что она боролась за каждое очко, – сказала Павлюченкова. – Покрытие здесь своеобразное, очень медленное, что для нее неплохо. У нее есть возможность и подрезать, и накрутить. Я тоже боролась за каждое очко. Где-то сыграла агрессивнее. Где-то потеряла концентрацию.

Четыре гейма в первом сете действительно получились не очень, не буду отрицать. Но нужно учесть еще и то, что я на корте была не одна, а с соперницей. Первые геймы я слишком активно начала играть, и у меня получалось. Мне казалось, что дальше весь матч так и пойдет. Но здесь медленное покрытие и здесь надо играть розыгрыши, терпеть.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.