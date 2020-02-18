Анастасия Павлюченкова: «Даже в первом сете сохраняла позитив»

Россиянка Анастасия Павлюченкова, в матче первого круга на турнире в ОАЭ победившая Белинду Бенчич (1:6, 6:1, 6:1), рассказала, что ей помогло добиться этого результата.

— Я очень довольна своим выступлением. Конечно, не первым сетом, но другими двумя — да. Мне пришлось показать свой лучший теннис, — приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA. — Она ведь действующая чемпионка здесь и чувствует себя отлично. Она — очень хороший игрок. Всем спасибо за поддержку.

Что было в первом сете? Такое бывает. Я просто не могла почувствовать мяч. Она же начала очень агрессивно. Но я сохраняла позитив даже при счете 0:5. Я не могла попасть мячом по корту, но ментально я была все еще в игре. Продолжала бороться, что мне и помогло во втором сете.

Что помогает мне обыгрывать соперников из топ-5? Даже не знаю. Я просто играю, борюсь. Наслаждаюсь процессом, стараюсь изо всех сил и тяжело работаю. Пытаюсь все это перенести на корт. В этом году это срабатывает для меня.