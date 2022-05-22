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Сегодня, 22:12

Гасанова проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла чешке Марии Боузковой в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч длился 1 час 10 минут и закончился со счетом — 2:6, 1:6.

Гасанова сделала 3 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 2 попыток. На счету Боузковой — 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнта из 10 попыток.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Боузкова встретится с Элисе Мертенс (Бельгия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг Мария Боузкова (Чехия) — Анастасия Гасанова (Россия, LL) — 6:2, 6:1

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