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Сегодня, 09:13

Кудерметова уступила Ане Богдан в первом круге турнира в Осаке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Ане Богдан из Румынии в первом круге турнира в Осаке — 2:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Кудерметова сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Богдан 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В следующем круге румынка встретится с Марией Боузковой из Чехии.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ана Богдан (Румыния, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
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