Американский журналист включил Курникову в топ-10 важнейших теннисисток в истории. Подписчики возмутились

Известный американский журналист Бен Ротенберг в Твиттере назвал десятку самых важных спортсменок в истории женского тенниса. В топ-10 вошла и представительница России Анна Курникова.

Полностью изначальный список Ротенберга выглядел следующим образом: Сюанн Ленглен, Алтея Гибсон, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Моника Селеш, Анна Курникова, Серена Уильямс, Ли На.

Затем он вычеркнул Штефи Граф и включил вместо нее Винус Уильямс. Тем не менее, больше всего возмущений вызвало попадание в список Анны Курниковой. Россиянка не выиграла ни одного турнира WTA или "Большого шлема" в карьере и довольно рано ушла из тенниса.

"Все взбесились из-за Курниковой, но "самые важные" - это совсем не то же самое, что "самые впечатляющие" или "самые успешные".

Если вкратце, Курникова проложила дорогу для массивной постсоветской волны, изменила представления об успехе в женском теннисе и изменила взгляд на спорт", - пояснил свое мнение Ротенберг. С его мнением многие читатели не согласились.

Pokey55: "Думаю, Курникова изменила спорт к худшему. Она стала символом того, что быть сексуальной - значит добиться успеха в теннисе за счет спонсоров, рекламы. Побеждать необязательно".

95_yinka: "Она была большим маркетинговым ходом и показала, что необязательно быть самой талантливой, чтобы быть самой коммерчески успешной, достаточно иметь при себе кое-что".

VaughanLJ: "Курникова?! Ее безусловно нужно заменить на Винус".

Madhuchak: "Почему Курникова? Почему хотя бы не Каприати?"

Впрочем, нашлись и те, кто согласился с Ротенбергом, отметив вклад Курниковой в популяризацию тенниса.

Анна Курникова завершила карьеру в 21 год, не выиграв ни одного турнира в одиночном разряде. Лучшим ее результатом в рейтинге WTA было восьмое место в ноябре 2000 года.

С 2002 года россиянка встречается с певцом Энрике Иглесиасом, 16 декабря 2017 года у пары родились близнецы Николас и Люси.