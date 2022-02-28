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Сегодня, 10:41

Стивенс: «Очень рада, что смогла взять титул. Хочу вернуться на прежние позиции»

Американская теннисистка Стивенс прокомментировала победу на турнире WTA в Гвадалахаре
Карен Саркисян
Корреспондент

Американская теннисистка Слоун Стивенс прокомментировала победу над чешкой Марией Боузковой (7:5, 1:6, 6:2) в финале турнира WTA в Гвадалахаре.

«Очень рада, что смогла взять титул, — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA. — Надеюсь продолжить это движение вперед. Весь прошлый год я посвятила всю себя тренировкам, своей физической форме. Результат не проявляется сразу, но сейчас приятно видеть плоды своего труда. Хочу вернуться на прежние позиции. Для меня это очень важно. Я очень воодушевлена».

Отметим, что 28-летняя американка взяла первый титул с 2018 года.

Стивенс является чемпионкой US Open 2017 года.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2508619/stephens-overcomes-bouzkova-in-guadalajara-wins-first-title-since-2018
Теннис
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