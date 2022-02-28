Стивенс: «Очень рада, что смогла взять титул. Хочу вернуться на прежние позиции»

Американская теннисистка Слоун Стивенс прокомментировала победу над чешкой Марией Боузковой (7:5, 1:6, 6:2) в финале турнира WTA в Гвадалахаре.

«Очень рада, что смогла взять титул, — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA. — Надеюсь продолжить это движение вперед. Весь прошлый год я посвятила всю себя тренировкам, своей физической форме. Результат не проявляется сразу, но сейчас приятно видеть плоды своего труда. Хочу вернуться на прежние позиции. Для меня это очень важно. Я очень воодушевлена».

Отметим, что 28-летняя американка взяла первый титул с 2018 года.

Стивенс является чемпионкой US Open 2017 года.