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Сегодня, 21:49

Стивенс за час разгромила Тайхманн и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Стивенс за час разгромила Тайхманн и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Фото Reuters

Американская теннисистка Слоан Стивенс разгромила швейцарку Жиль Тайхманн в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Матч длился 1 час 5 минут и закончился со счетом 6:2, 6:0.

Стивенс совершила 1 эйс, 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 попыток. Тайхманн — 3 двойные эйсы и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Стивенс встретится с соотечественницей Кори Гауфф.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Слоан Стивенс (США) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 23) — 6:2, 6:0

Roland Garros
Слоан Стивенс
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