Стивенс за час разгромила Тайхманн и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Слоан Стивенс разгромила швейцарку Жиль Тайхманн в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Матч длился 1 час 5 минут и закончился со счетом 6:2, 6:0.
Стивенс совершила 1 эйс, 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 попыток. Тайхманн — 3 двойные эйсы и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Стивенс встретится с соотечественницей Кори Гауфф.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Слоан Стивенс (США) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 23) — 6:2, 6:0
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