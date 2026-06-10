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Сегодня, 11:01

Серена Уильямс оценила свой первый матч после возвращения на «три с минусом»

Алина Савинова

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поделилась впечатлениями от возвращения в тур.

9 июня 44-летняя американка впервые с 2022 года вышла на корт в рамках официальных соревнований. В паре с канадкой Викторией Мбоко она победила дуэт Николь Меличар/Эрин Рутлайфф (7:6 (7:2), 6:2) в первом круге турнира в Лондоне.

«Я нервничала, но особо об этом не думала. Не зацикливалась на том, что нервничаю. Я просто думала о том, чтобы получать удовольствие, и именно это и делала. Я занервничала прямо перед матчем, наверное, минут за 30 до начала, а потом просто отпустила это», — сказала Уильямс на пресс-конференции.

Также у теннисистки спросили, как бы она сама оценила свою игру.

«Боже мой, думаю, я бы поставила себе... Три с минусом? Если учитывать все обстоятельства, возвращаться именно на траве — наверное, не самая простая задача», — отметила она.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Уильямс и Мбоко встретятся с канадкой Лейлой Фернандес и немкой Лаурой Зигемунд.

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Теннис
Серена Уильямс
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