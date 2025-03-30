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30 марта 2025, 10:27

Пегула — после поражения от Соболенко в финале турнира в Майами: «Сейчас не хочется тебя любить»

Алина Савинова

Американская теннисистка Джессика Пегула обратилась к белоруске Арине Соболенко, которой уступила в финале турнира в Майами (5:7, 2:6).

26-летняя Соболенко завоевала второй титул в этом сезоне и 19-й в карьере.

«Честно говоря, сейчас мне не хочется тебя любить (смеется), но ты действительно лучшая теннисистка в мире, и это не случайно. Ты продолжаешь вдохновлять всех на то, чтобы становиться лучше. Поздравляю с чудесными двумя неделями здесь и с отличным турниром в Индиан-Уэллсе тоже. То, как ты играла в последний месяц, очень впечатляет!» — сказала американка в интервью на корте.

31-летняя Пегула является победительницей семи турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году она доходила до финала Открытого чемпионата США, где также уступила Соболенко.

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Теннис
Арина Соболенко
Джессика Пегула
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