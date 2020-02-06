Американская теннисистка дисквалифицирована за употребление допинга

Американка Эбигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF). В допинг-пробе, взятой в прошлом году на US Open, обнаружены прастерон, тестостерон и метаболиты. Дисквалификация 38-летней спортсменки рассчитана до сентября следующего года.

Теннисистка заявила, что применение препаратов не связано со спортивными показателями, но ITF признала ее вину, а также лишила всех рейтинговых очков и заработанных за турнир призовых.

Спирс занимает 37-е место в рейтинге WTA в парном разряде. За карьеру она выиграла 21 турнир WTA в парах.