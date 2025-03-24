Теннис
24 марта, 09:39

Анисимова — о победе над Андреевой: «Я знала, что мы с Миррой покажем отличный теннис»

Алина Савинова

Американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге турнира в Майами.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3 в пользу 23-летней американки, занимающей 17-е место в рейтинге WTA.

«Мирра — потрясающий игрок. Я понимала, что меня ждет действительно тяжелый матч. В итоге это была невероятная игра. Я знала, что мы с Миррой покажем отличный теннис. Она не из тех, с кем легко играть. Мне сложно чувствовать себя комфортно в игре. Я просто очень довольна тем, что сегодня показала на корте, и тем, что сумела одержать победу», — цитирует Анисимову пресс-служба турнира в Майами.

После поражения на турнире в США фанаты раскритиковали Андрееву, оставив под ее публикациями в соцсетях негативные комментарии.

Анисимова в 1/8 финала соревнований встретится с британкой Эммой Радукану.

  • Julik P

    Ложь. Не было отличного тенниса. Зато разбудила медведицу, теперь ходи и оглядывайся )

    24.03.2025

    • Фанаты раскритиковали Андрееву после поражения от Анисимовой в Майами

    Анисимова заявила, что взяла тайм-аут в матче с Андреевой из-за мозоли

