Американка Волынец сыграет с Касаткиной во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Американская теннисистка Кэти Волынец вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В первом круге Волынец победила Аранчу Рус из Нидерландов в трех сетах — 4:6, 6:4, 6:1.
Во втором круге американка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
В параллельном матче Данка Ковинич из Черногории обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кэти Волынец (США, WC) — Аранча Рус (Нидерланды) — 4:6, 6:4, 6:1
Данка Ковинич (Черногория) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:5, 7:5
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