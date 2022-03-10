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Сегодня, 07:15

Американка Волынец сыграет с Касаткиной во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент

Американская теннисистка Кэти Волынец вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В первом круге Волынец победила Аранчу Рус из Нидерландов в трех сетах — 4:6, 6:4, 6:1.

Во втором круге американка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

В параллельном матче Данка Ковинич из Черногории обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэти Волынец (США, WC) — Аранча Рус (Нидерланды) — 4:6, 6:4, 6:1

Данка Ковинич (Черногория) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:5, 7:5

Теннис
Дарья Касаткина
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