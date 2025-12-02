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2 декабря 2025, 20:52

Американка Серена Уильямс может возобновить карьеру в 44 года

Алина Савинова
Серена Уильямс.
Фото Global Look Press

Американская теннисистка Серена Уильямс может возобновить профессиональную карьеру, сообщает журналист Бен Ротенберг.

Как отмечает источник, несколько месяцев назад 44-летняя спортсменка подала заявку на восстановление и была включена в списки антидопингового тестирования.

Уильямс завершила карьеру в 2022 году. На ее счету 73 титула на уровне WTA в одиночном разряде. Американка, в частности, по семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, шесть раз — US Open и трижды — «Ролан Гаррос». Также Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, у нее три золота в парном разряде и одна золотая медаль — в одиночном.

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Теннис
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