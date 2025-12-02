Американка Серена Уильямс может возобновить карьеру в 44 года

Американская теннисистка Серена Уильямс может возобновить профессиональную карьеру, сообщает журналист Бен Ротенберг.

Как отмечает источник, несколько месяцев назад 44-летняя спортсменка подала заявку на восстановление и была включена в списки антидопингового тестирования.

Уильямс завершила карьеру в 2022 году. На ее счету 73 титула на уровне WTA в одиночном разряде. Американка, в частности, по семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, шесть раз — US Open и трижды — «Ролан Гаррос». Также Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, у нее три золота в парном разряде и одна золотая медаль — в одиночном.