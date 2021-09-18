Американка Риске стала второй финалисткой турнира в Портороже
20:19
Теннисистка из США Элисон Риске стала финалисткой турнира в словенском Портороже. В 1/2 финала она в двух сетах переиграла Каю Юван из Словении — 6:0, 6:4
В финале Риске сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини.
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Элисон Риске (США, 3) — Кая Юван (Словения) — 6:0, 6:4
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