Американка Риске стала второй финалисткой турнира в Портороже

Теннисистка из США Элисон Риске стала финалисткой турнира в словенском Портороже. В 1/2 финала она в двух сетах переиграла Каю Юван из Словении — 6:0, 6:4

В финале Риске сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини.

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элисон Риске (США, 3) — Кая Юван (Словения) — 6:0, 6:4