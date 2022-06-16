Финалистка «Ролан Гаррос» в 2022 году Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Американка Кори Гауфф обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге турнира WTA в Берлине (Германия) — 6:0, 6:4.
Таким образом, финалистка «Ролан Гаррос» этого года вышла в четвертфинал турнира и встретится Каролиной Плишковой (Чехия).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Кори Гауфф (США, 7) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:0, 6:4
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