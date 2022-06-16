Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:22

Финалистка «Ролан Гаррос» в 2022 году Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Читать «СЭ» в

Американка Кори Гауфф обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге турнира WTA в Берлине (Германия) — 6:0, 6:4.

Таким образом, финалистка «Ролан Гаррос» этого года вышла в четвертфинал турнира и встретится Каролиной Плишковой (Чехия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 7) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:0, 6:4

Теннис
Кори Гауфф
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская проиграла Бенчич в 1/8 турнира в Берлине
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости