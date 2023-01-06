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Сегодня, 06:44

Гауфф и Ковинич вышли в полуфинал турнира WTA в Окленде

Руслан Минаев
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Американка Кори Гауфф обыграла китаянку Чжу Линь в четвертьфинале турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия) — 6:3, 6:2.

В полуфинале финалистка Уимблдона-2022 сыграет черногоркой Данкой Ковинич, которая обыграла словачку Викторию Кузьмову — 6:3, 6:2.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф (США, 1) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 6:2

Данка Ковинич (Черногория, 7) — Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — 6:3, 6:2

Теннис
Кори Гауфф
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