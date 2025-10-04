Теннис
Сегодня, 13:15

Американка Киз сыграет в Итоговом чемпионате WTA-2025

Ана Горшкова
Корреспондент

Американская теннисистка Мэдисон Киз гарантировала себе участие в Итоговом чемпионате WTA-2025. Турнир пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде.

Киз стала пятой теннисисткой, которая квалифицировалась на турнир. Ранее квалификацию прошли белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швентек, а также американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова.

В 2025 году Киз одержала победу на Открытом чемпионате Австралии и турнире WTA-500 в Аделаиде.

На Итоговом чемпионате WTA сыграют восемь лучших теннисисток по итогам сезона.

