Грачева выбыла из турнира в Тенерифе, проиграв во втором круге Энн Ли
Энн Ли обыграла Грачеву во втором круге турнира в Тенерифе
17:52
Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла американке Энн Ли (4:6, 2:6) во втором круге турнира в Тенерифе (Испания).
В третьем круге Ли встретится с победителем в паре Ван Синьюй (Китай, Q) — Ализе Корне (Франция).
Тенерифе (Испания)
Турнир WTA Tenerife Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Энн Ли (США) — Варвара Грачева (Россия) — 6:4, 6:2
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