Грачева выбыла из турнира в Тенерифе, проиграв во втором круге Энн Ли

Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла американке Энн Ли (4:6, 2:6) во втором круге турнира в Тенерифе (Испания).

В третьем круге Ли встретится с победителем в паре Ван Синьюй (Китай, Q) — Ализе Корне (Франция).

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энн Ли (США) — Варвара Грачева (Россия) — 6:4, 6:2