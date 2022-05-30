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Сегодня, 19:10

Пегула обыграла Бегу и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Американка Джессика Пегула обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Матч длился 2 часа 10 минут и завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

На счету Пегулы 4 двойные ошибки и 4 реазилованных брейк-пойнта из 6 попыток. У Бегу — 5 эйсов, 4 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Пегула сыграет с победительницей пары Ига Свентек (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 11) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 4:6, 6:2, 6:3

Roland Garros
Джессика Пегула
Ирина-Камелия Бегу
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