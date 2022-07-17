Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:37

Американка Бернарда Пера выиграла турнира в столице Венгрии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Представительница США Бернарда Пера выиграла теннисный турнир в столице Венгрии — Будапеште.

В финале она в двух сетах сломила сопротивление Александры Крунич из Сербии — 6:3, 6:3.

Пера взяла первый титул в карьере и в понедельник вернется в топ-100 рейтинга WTA.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Бернарда Пера (США, Q) — Александра Крунич (Сербия) — 6:3, 6:3

Александра Крунич
1
0
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Малиновского манило небо, оно его и забрало». Главный талант биатлона прогуливал сборы ради полетов и разбился в 25 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петра Мартич выиграла теннисный турнир в Лозанне
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости