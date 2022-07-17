Американка Бернарда Пера выиграла турнира в столице Венгрии
Представительница США Бернарда Пера выиграла теннисный турнир в столице Венгрии — Будапеште.
В финале она в двух сетах сломила сопротивление Александры Крунич из Сербии — 6:3, 6:3.
Пера взяла первый титул в карьере и в понедельник вернется в топ-100 рейтинга WTA.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Бернарда Пера (США, Q) — Александра Крунич (Сербия) — 6:3, 6:3
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