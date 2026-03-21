Анисимова сыграет с Бенчич в четвертом круге «тысячника» в Майами

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла украинку Юлию Стародубцеву в третьем круге «тысячника» в Майами.

Анисимова победила со счетом 6:4, 6:2. На ее счету три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в 1/4 финала турнира американка поборется с Белиндой Бенчич (Швейцария).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США, 6) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) — 6:4, 6:2