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Сегодня, 08:44

Путинцева уступила Анисимовой в первом круге турнира в Сеуле

Руслан Минаев
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Представляющая Казахстан Юлия Путинцева проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Сеуле — 3:6, 6:7 (5:7).

Матч длился 1 час 41 минуту. 46-я ракетка мира Анисимова допустила за игру 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У 30-й ракетки мира Путинцевой — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Анисимова во втором круге сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Виктория Томова (Болгария).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова (США) — Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — 6:3, 7:6 (7:5)

Теннис
Юлия Путинцева
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