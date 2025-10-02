Теннис
Сегодня, 16:12

Анисимова победила Паолини и сыграет с Гауфф в полуфинале турнира в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла итальянку Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 49 минут.

В полуфинале Анисимова сыграет с соотечественницей Коко Гауфф.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аманда Анисимова (США, 3) — Ясмин Паолини (Италия, 6) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4

