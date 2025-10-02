Анисимова победила Паолини и сыграет с Гауфф в полуфинале турнира в Пекине
Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла итальянку Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 49 минут.
В полуфинале Анисимова сыграет с соотечественницей Коко Гауфф.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аманда Анисимова (США, 3) — Ясмин Паолини (Италия, 6) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4
