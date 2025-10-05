Теннис
Сегодня, 16:00

Анисимова с «баранкой» обыграла Носкову и стала победительницей турнира в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская теннисистка Аманда Анисимова победила чешку Линду Носкову в финале турнира в Пекине — 6:0, 2:6, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

24-летняя американка выиграла четвертый титул в карьере. 20-летняя Носкова в четвертый раз уступила в решающем матче турниров WTA в одиночном разряде.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Аманда Анисимова (США, 3) — Линда Носкова (Чехия, 26) — 6:0, 2:6, 6:2

Теннис
Аманда Анисимова
  • Дмитрий Ушкачев

    Аманда классно сыграла. На прайме Тоша Петролай ее предупреждала, чтобы она Линде баранку не вешала в первом, но чешка сама ее себе повесила. Второй, конечно, она выдала, вот только Анисимова просто отдыхала. Смогла выиграть в финальном без вариантов. Отличный сезон. Пора Гауфф и Пегуле испугаться.

    05.10.2025

  • Дмитрий Свистунов

    Напоминает она мне Дэвенпорт. Вот прям очень.

    05.10.2025

