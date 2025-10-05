Анисимова с «баранкой» обыграла Носкову и стала победительницей турнира в Пекине
Американская теннисистка Аманда Анисимова победила чешку Линду Носкову в финале турнира в Пекине — 6:0, 2:6, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 48 минут.
24-летняя американка выиграла четвертый титул в карьере. 20-летняя Носкова в четвертый раз уступила в решающем матче турниров WTA в одиночном разряде.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Аманда Анисимова (США, 3) — Линда Носкова (Чехия, 26) — 6:0, 2:6, 6:2
Новости