Анисимова — о подготовке к сезону-2026: «У меня гораздо меньше времени, чем в прошлом году»

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова рассказала о своих тренировках в межсезонье.

«Не так много игроков делятся тем, чем они занимаются каждый день или как тренируются. Прошлое межсезонье прошло совсем по-другому. У меня было гораздо больше времени, чем сейчас. В этом году я закончила сезон только в середине ноября. Обычно я начинаю с недельного-двухнедельного цикла подготовки, который нацелен на физику без тенниса. Потом перехожу к тренировкам на корте — закладываю на это примерно шесть недель. Это идеальная предсезонка. Но из-за того, что в этот раз пауза была короткой, мы сразу совмещаем и физику, и теннис. Но свои две недели отдыха я все равно отвоевала», — привиодит слова тениисистки Sports Illustrated.

В сезоне-2025 24-летняя американка стала победительницей турниров в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.