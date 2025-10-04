Анисимова обыграла Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла свою соотечественницу Коко Гауфф в полуфинале турнира в Пекине — 6:1, 6:2.

Матч продлился 1 час.

Анисимова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Гауфф 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале турнира в столице Китая 24-летняя Анисимова сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Аманда Анисимова (США, 3) — Коко Гауфф (США, 2) — 6:1, 6:2