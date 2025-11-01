Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила американку Аманду Анисимову в матче первого тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:3, 6:1.

Матч длился 58 минут. Рыбакина сделала 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Анисимовой 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт.

Во втором туре Рыбакина сыграет с Игой Свентек, а Анисимова — с Мэдисон Киз.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Аманда Анисимова (США, 4) — 6:3, 6:1