Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

1 ноября 2025, 20:43

Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA

Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила американку Аманду Анисимову в матче первого тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:3, 6:1.

Матч длился 58 минут. Рыбакина сделала 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Анисимовой 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт.

Во втором туре Рыбакина сыграет с Игой Свентек, а Анисимова — с Мэдисон Киз.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Аманда Анисимова (США, 4) — 6:3, 6:1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Аманда Анисимова
Елена Рыбакина
Читайте также
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала февраля
Захарова заявила об отказе России участвовать в «бале вампиров» Запада
Панжиский оценил результаты Коростелева и Непряевой в спринте на Олимпиаде-2026
Золото с рекордом и слезы звезды коньков, самая популярная спортсменка Игр осталась второй. Главное на Олимпиаде 2026 9 февраля
WSJ узнала о планах Цукерберга поселиться в «бункере миллиардеров»
Популярное видео
Евгения Медведева — в подкасте Ксении Шойгу
Евгения Медведева — в подкасте Ксении Шойгу
Анонс Олимпиады: Канада vs США, на что бы претендовала Россия
Анонс Олимпиады: Канада vs США, на что бы претендовала Россия
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Фигурное катание, ритм-танец на Олимпиаде-2026: видео
Фигурное катание, ритм-танец на Олимпиаде-2026: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане 8 февраля, день 3: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане 8 февраля, день 3: видео
Горные лыжи, скоростной спуск на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Горные лыжи, скоростной спуск на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Жуткое падение Линдси Вонн в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Жуткое падение Линдси Вонн в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, день 2: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, день 2: видео
Конькобежный спорт, 3000 м на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Конькобежный спорт, 3000 м на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, женский скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, женский скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Квартальнов видит выход
Квартальнов видит выход
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Черемисин57

    Браво, Рыбакина! Если у неё идёт первая подача, то ей равных нет!! Пусть она не пропадает и тогда мы посмотрим финал- Соболенко-Рыбакина!!! Боже, помоги обеим теннисисткам сыграть в финале этого турнира!

    02.11.2025

  • hant64

    Есть любовь с первого взгляда. Но есть и нелюбовь с первого взгляда. Сложно объяснить, но не нравится мне Анисимова.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Там медведи...

    01.11.2025

  • Sam17

    А чем Анисимова так противна? Скромная девушка, матом не ругается, ракетки не ломает. Играет неплохо - в этом году есть победы и над первой и над второй ракетками. В этой паре я тоже был за Рыбакину. Но никак не потому, что она всего лишь менее противна, чем её соперница.

    01.11.2025

  • Братчанин

    за какие такие заслуги этот хмырь шепелявый ордена получал?

    01.11.2025

  • f0rz

    Бюрократы там не виноваты

    01.11.2025

  • ёzhic8

    почти

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Кабаева?!

    01.11.2025

  • Djin Ignatov

    По моему Тарпищев признал ее не перспективной и она вынуждена была уехать в КАзахстан ! У Тарпищева всегда был нюх ! Не зря он был уже президентом тенниса еще при Борисе Ельцине !! Путин тоже вручил ему уже 3 ордена За заслуги перед Отечеством ! Лена ты просто молодец !!

    01.11.2025

  • ёzhic8

    Еслиб не японские бюрократы на её месте была бы вы знаете кто

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Всё возможно в этом мире...

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Москвичка казахстанская влегкую накрячила российскую американку. Давай Лена, так и всех остальных крячь, кто подвернется под первую подачу!

    01.11.2025

  • Алехандрохорс

    Блестяще, Елена. Дай там всем про...ться!

    01.11.2025

  • f0rz

    Бл, Арина... ну почему ты проиграла финал АО, сейчас бы кролика здесь не было...

    01.11.2025

  • f0rz

    Здесь мы с тобой солидарны) в отношении манды, имеется ввиду.

    01.11.2025

  • f0rz

    Приберёт. Но может быть кролик снимется...

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Похоже, Рыбка оооооооооооооооочень хотела показать свой лучший теннис в конце сезона. Форма - налицо. Удачи)))

    01.11.2025

  • hant64

    Браво, Елена!! Сам не верю, что такое пишу в адрес "глубоко мною уважаемой" Рыбакиной. Но Манда Анисимова во сто крат противнее.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Так же, как Ига. Убедительно. Аманда на корт не вышла. Если Лена Киз приберет к рукам, то - полуфинал.

    01.11.2025

    • Свентек отдала только три гейма Киз на старте Итогового турнира

    Кудерметова и Мертенс с поражения стартовали на парном Итоговом турнире

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости