Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила американку Аманду Анисимову в матче первого тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:3, 6:1.
Матч длился 58 минут. Рыбакина сделала 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Анисимовой 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт.
Во втором туре Рыбакина сыграет с Игой Свентек, а Анисимова — с Мэдисон Киз.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Серены Уильямс
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Аманда Анисимова (США, 4) — 6:3, 6:1
Новости