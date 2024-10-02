Чжэн Циньвэнь пробилась в четвертьфинал турнира в Пекине, где сыграет с Андреевой

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь добилась победы над представительницей США Амандой Анисимовой в четвертом круге турнира в Пекине — 3:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Анисимова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9 возможных. У китаянки 14 эйсов, 6 двойных и 5 реализованных брейков из 12.

В четвертьфинале соревнований Циньвэнь сыграет с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Аманда Анисимова (США, 19) — 3:6, 6:1, 6:2