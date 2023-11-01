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Сегодня, 08:00

Корнеева — о Свентек: «Как человек Ига мне не очень импонирует»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алина Корнеева.
Фото Global Look Press

Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева высказалась о второй ракетки мира Иге Свентек. Польская теннисистка стала самой популярной спортсменкой мира в поисковиках.

«Ига хорошо играет в теннис, потрясающе видит корт, здорово передвигается. Безусловно, она заслуживает высокие просмотры, но я за ней не слежу. Почему? Как человек она мне не очень импонирует», — отметила Корнеева в интервью «СЭ».

Ранее Свентек призывала СМИ и организаторов турниров WTA задавать теннисистам политические вопросы по поводу событий на Украине.

Алина Корнеева. «Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах

Теннис
Алина Корнеева
Ига Свентек
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