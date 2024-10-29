Корнеева обыграла Паркс и вышла во второй круг турнира в Мериде
Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира WTA в Мериде (Мексика).
В первом круге россиянка обыграла американку Алисию Паркс в двух сетах — 6:3, 6:1.
Соперницей Корнеевой во втором круге станет победитель матча Леся Цуренко (Украина) — Анна Блинкова (Россия, 5).
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алина Корнеева (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:1
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