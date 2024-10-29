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Корнеева обыграла Паркс и вышла во второй круг турнира в Мериде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира WTA в Мериде (Мексика).

В первом круге россиянка обыграла американку Алисию Паркс в двух сетах — 6:3, 6:1.

Соперницей Корнеевой во втором круге станет победитель матча Леся Цуренко (Украина) — Анна Блинкова (Россия, 5).

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алина Корнеева (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:1

Теннис
Алина Корнеева
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