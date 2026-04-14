Чараева не сумела выйти во второй круг турнира в Руане
Российская теннисистка Алина Чараева уступила итальянке Элизабетте Коччаретто в матче первого круга турнира в Руане — 3:6, 6:4, 2:6.
Игра продолжалась 2 часа 13 минут.
Во втором круге Коччаретто сыграет с украинкой Вероникой Подрез.
Руан (Франция)
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole
Призовой фонд 283 347 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — Алина Чараева (Россия, Q) — 6:3, 4:6, 6:2
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