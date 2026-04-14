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Чараева не сумела выйти во второй круг турнира в Руане

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Алина Чараева уступила итальянке Элизабетте Коччаретто в матче первого круга турнира в Руане — 3:6, 6:4, 2:6.

Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

Во втором круге Коччаретто сыграет с украинкой Вероникой Подрез.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 283 347 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — Алина Чараева (Россия, Q) — 6:3, 4:6, 6:2

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Теннис
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