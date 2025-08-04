Теннис
4 августа, 09:50

Теннисистка Ибрагимова: «Всегда знала, что Мирра будет хорошо играть. Она работает для этого каждый день»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алевтина Ибрагимова.
Фото соцсети

Двукратный призер Универсиады-2025 Алевтина Ибрагимова рассказала «СЭ», что успехи Мирры Андреевой придают ей мотивации.

— В 2023-м вы играли на юниорском «Ролан Гаррос», где дошли до четвертьфинала. Там же в основной сетке среди взрослых на «Шлемах» дебютировала Мирра Андреева. Какие чувства вызвал у вас тот факт, что девочка, с которой вы знакомы и которая на два года младше вас, выступает уже в основной сетке, а вы — в юниорской?

— Скажу честно, я была за нее рада. Она много работала, стремилась к этому. Мирра молодец. Я очень горжусь ею. До сих пор поддерживаем друг с другом связь. Я считаю, что всему свое время. Хорошо, что девочки пробиваются вперед. Меня это тоже мотивирует работать, тренироваться, добиваться своих целей и догонять их.

— Не давит?

— Нет. У каждого свой путь. Стараюсь следовать такому принципу.

— Насколько хорошо вы знакомы с Миррой?

— С юниорских турниров. По-прежнему переписываемся и в довольно хороших отношениях.

— Сейчас ей все пророчат первую строчку рейтинга WTA. В юниорские годы вы могли такое себе представить?

— Я никогда особо не думала об этом. Старалась фокусироваться на себе. Всегда знала, что она будет хорошо играть. Мирра работает для этого каждый день. Понимала, что рано или поздно она выстрелит. Мирра и как человек хорошая, и как спортсмен шикарная. Но в юниорах даже мыслей не возникало, что кто-то из игроков вокруг меня добьется больших результатов, — сказала Ибрагимова «СЭ».

