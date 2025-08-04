Теннисистка Ибрагимова: «Всегда знала, что Мирра будет хорошо играть. Она работает для этого каждый день»

Двукратный призер Универсиады-2025 Алевтина Ибрагимова рассказала «СЭ», что успехи Мирры Андреевой придают ей мотивации.

— В 2023-м вы играли на юниорском «Ролан Гаррос», где дошли до четвертьфинала. Там же в основной сетке среди взрослых на «Шлемах» дебютировала Мирра Андреева. Какие чувства вызвал у вас тот факт, что девочка, с которой вы знакомы и которая на два года младше вас, выступает уже в основной сетке, а вы — в юниорской?

— Скажу честно, я была за нее рада. Она много работала, стремилась к этому. Мирра молодец. Я очень горжусь ею. До сих пор поддерживаем друг с другом связь. Я считаю, что всему свое время. Хорошо, что девочки пробиваются вперед. Меня это тоже мотивирует работать, тренироваться, добиваться своих целей и догонять их.

— Не давит?

— Нет. У каждого свой путь. Стараюсь следовать такому принципу.

— Насколько хорошо вы знакомы с Миррой?

— С юниорских турниров. По-прежнему переписываемся и в довольно хороших отношениях.

— Сейчас ей все пророчат первую строчку рейтинга WTA. В юниорские годы вы могли такое себе представить?