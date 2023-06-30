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Сегодня, 16:47

Селиваненко — о Касаткиной: «Для Даши это важная победа, которая позволила выйти в финал»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Дарьи Касаткиной в финал турнира в Истборне. В полуфинале россиянка обыграла итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 7:5.

«Отличная победа. Это был отличный матч с огромным количеством увлекательных розыгрышей. Для Даши это важная победа, которая позволила выйти в финал большого турнира на траве. Все, кто смотрел игру, должны были получить удовольствие от нее», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале травяного турнира Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Кис. Счет в личных встречах 8-2 в пользу Кис. Девушки еще ни разу не играли друг против друга на траве.

Теннис
Дарья Касаткина
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