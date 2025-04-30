Селиваненко не видит проблемы в вылете Андреевой с «тысячника»: «Еще один бесценный опыт игры на подступах к вершине»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» высказался о поражении Мирры Андреевой от Коко Гауфф (5:7, 1:6) в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

«Сегодняшний матч в первом сете прошел на очень высоком уровне, Мирра была близка к тому, чтобы повести по сетам, но немного не хватило. Дальше Коко еще больше взвинтила темп, перестала ошибаться и Мирра ничего не смогла ей противопоставить во второй половине игры. В любом случае Мирра этот турнир может занести себе в актив, еще один бесценный опыт игры на подступах к вершине», — сказал Селиваненко «СЭ».

Андреева уступила Гауфф в третьем очном матче из трех. Американка в полуфинале «тысячника» сыграет с полькой Игой Свентек.