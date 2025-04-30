Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

30 апреля, 18:52

Селиваненко не видит проблемы в вылете Андреевой с «тысячника»: «Еще один бесценный опыт игры на подступах к вершине»

Александр Абустин
корреспондент

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» высказался о поражении Мирры Андреевой от Коко Гауфф (5:7, 1:6) в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

«Сегодняшний матч в первом сете прошел на очень высоком уровне, Мирра была близка к тому, чтобы повести по сетам, но немного не хватило. Дальше Коко еще больше взвинтила темп, перестала ошибаться и Мирра ничего не смогла ей противопоставить во второй половине игры. В любом случае Мирра этот турнир может занести себе в актив, еще один бесценный опыт игры на подступах к вершине», — сказал Селиваненко «СЭ».

Андреева уступила Гауфф в третьем очном матче из трех. Американка в полуфинале «тысячника» сыграет с полькой Игой Свентек.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Алексей Селиваненко
Кори Гауфф
Мирра Андреева
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Бен Ричардс

    В чем отличие чужих от наших? Чужие приобретают победный опыт от побед, а наши от поражений.

    01.05.2025

  • Александр Иванов

    как можно занести себе в актив поражение, причем бесславное.. не могу понять

    30.04.2025

    • Коко Гауфф станет третьей ракеткой мира после победы над Миррой Андреевой

    Свитолина вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости