Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Нюрнберге

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над словацкой спортсменкой Яной Чепеловой (6:4, 6:2) в матче первого круга турнира WTA в Нюрнберге. Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут.
Александрова вышла во второй круг турнира, где сыграет с Вероникой Кудерметовой (Россия).
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 5) – Яна Чепелова (Словакия, Q) – 6:4, 6:2
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