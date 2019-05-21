Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Нюрнберге

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над словацкой спортсменкой Яной Чепеловой (6:4, 6:2) в матче первого круга турнира WTA в Нюрнберге. Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут.

Александрова вышла во второй круг турнира, где сыграет с Вероникой Кудерметовой (Россия).

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 5) – Яна Чепелова (Словакия, Q) – 6:4, 6:2