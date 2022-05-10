Александрова вышла во второй круг турнира в Риме, Самсонова и Аванесян проиграли в первом круге
Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований она обыграла американку Слоун Стивенс в двух сетах — 6:1, 6:2.
А вот Людмила Самсонова и Элина Аванесян выбыли в первом же круге.
Самсонова проиграла представительнице США Джессике Пегуле, а Аванесян — Елены Рыбакиной из Казахстана.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 6:4, 7:6 (7:0)
Джессика Пегула (США, 13) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4
Аманда Анисимова (США) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:2, 0:6, 6:4
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