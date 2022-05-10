Александрова вышла во второй круг турнира в Риме, Самсонова и Аванесян проиграли в первом круге

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований она обыграла американку Слоун Стивенс в двух сетах — 6:1, 6:2.

А вот Людмила Самсонова и Элина Аванесян выбыли в первом же круге.

Самсонова проиграла представительнице США Джессике Пегуле, а Аванесян — Елены Рыбакиной из Казахстана.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 6:4, 7:6 (7:0)

Джессика Пегула (США, 13) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4

Аманда Анисимова (США) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:2, 0:6, 6:4